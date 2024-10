Incidente sulla Provinciale a Ballabio: tre feriti gravi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Serio Incidente lungo la strada Provinciale 62 a Ballabio, pochi metri a monte dell'abitato salendo verso Balisio.Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine - sulla scena sono intervenuti i carabinieri - due veicoli si sono scontrati, causando il ferimento di diverse persone: due Leccotoday.it - Incidente sulla Provinciale a Ballabio: tre feriti gravi Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Seriolungo la strada62 a, pochi metri a monte dell'abitato salendo verso Balisio.Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine -scena sono intervenuti i carabinieri - due veicoli si sono scontrati, causando il ferimento di diverse persone: due

Incidente sulla Provinciale a Ballabio: tre feriti gravi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

BALLABIO – Incidente su via Provinciale intorno alle 14:40 di oggi, 28 ottobre: per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate e ad avere la peggio è stata una persona di cui non sono ancora ... (valsassinanews.com)

Serio incidente lungo la strada Provinciale 62 a Ballabio, pochi metri a monte dell'abitato salendo verso Balisio. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine - sulla scena sono intervenuti i ... (leccotoday.it)

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, lunedì Sul posto ci sono 3 ambulanze, automedica ed elisoccorso di Como BALLABIO – Grave incidente a Ballabio lungo via Provinciale avvenuto nel pri ... (msn.com)