Incendio a Fonte Nuova: le fiamme distruggono una villa, morto un cane (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una villa a Fonte Nuova è andata completamente distrutta dalle fiamme a causa di un Incendio. I vigili del fuoco hanno trovato un cane morto all'interno. Fanpage.it - Incendio a Fonte Nuova: le fiamme distruggono una villa, morto un cane Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Unaè andata completamente distrutta dallea causa di un. I vigili del fuoco hanno trovato unall'interno.

Incendio a Fonte Nuova: le fiamme distruggono una villa, morto un cane

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una villa a Fonte Nuova è andata completamente distrutta dalle fiamme a causa di un incendio. I vigili del fuoco hanno trovato un cane morto all’interno. (fanpage.it)

Un incendio devastante, che ha devastato una villa ed è costato la vita al cagnolino che ci viveva insieme ai suoi padroni. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 18 ottobre, alle porte di Rom ... (msn.com)

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il polo tecnologico del nuovo ospedale della Sibaritide, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. (zoom24.it)

Sul posto i Vigili del fuoco che stanno cercando di domare il rogo. Al momento non si sa nulla delle cause che lo hanno generato ... (corrieredellacalabria.it)

Il mezzo, un bus di Roma Tpl, ha preso fuoco intorno alle 19:30 su via Appia Nuova, all’altezza di via Monte Albino. Il fumo proveniente dal veicolo ha messo in allarme chi abita in zona che ha quindi ... (romatoday.it)