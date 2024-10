Inaugurato il parco agrovoltaico da 774 pannelli della Cattolica (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato ufficialmente Inaugurato presso il campus dell’Università Cattolica di Piacenza il parco agrovoltaico caratterizzato da 774 pannelli e una potenza di picco pari a oltre 500 kWp, alla presenza di autorità civili e militari, rappresentanti di enti, associazioni ed istituti di credito Ilpiacenza.it - Inaugurato il parco agrovoltaico da 774 pannelli della Cattolica Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato ufficialmentepresso il campus dell’Universitàdi Piacenza ilcaratterizzato da 774e una potenza di picco pari a oltre 500 kWp, alla presenza di autorità civili e militari, rappresentanti di enti, associazioni ed istituti di credito

Inaugurato il parco agrovoltaico da 774 pannelli della Cattolica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lunedì 28 ottobre sarà ufficialmente inaugurato il parco agrovoltaico con 768 pannelli e una potenza di picco pari a oltre 500 kWp, realizzato ... (piacenzasera.it)

assessori e consiglieri comunali e regionali (in primis Massimo Bulbi), hanno inaugurato il nuovo parco pubblico a vocazione agricola di 30mila mq. Un progetto di Unica Reti per riconvertire in ... (msn.com)

MILANO (ITALPRESS) – Un parco inclusivo sin dalla sulla progettazione: è la struttura di Berzo San Fermo (BG) inaugurata alla presenza dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale ... (msn.com)

Il Parco di Monza è il polmone verde della Brianza. Tra i maggiori parchi storici europei, il Parco di Monza è il quarto parco recintato in Europa per dimensioni con i suoi 688 ettari di superficie ... (monzatoday.it)

Il progetto ha visto il recupero di 6.000 mq di una zona una volta dedicata al mercato del paese, La Mercatella, dove oggi è stato realizzato il parco fluviale lungo il Barbozzaia, con l ... (arezzonotizie.it)