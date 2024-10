In Georgia arriva Orban, tensione tra Mosca e Nato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il premier ungherese Orban arriva in Giorgia dove il clima si surriscalda dopo che la presidente ha rifiutato di riconoscere il voto che aveva assegNato la vittoria al partito filorusso. Servizio di Marino Galdiero In Georgia arriva Orban, tensione tra Mosca e Nato TG2000. Tv2000.it - In Georgia arriva Orban, tensione tra Mosca e Nato Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il premier ungheresein Giorgia dove il clima si surriscalda dopo che la presidente ha rifiutato di riconoscere il voto che aveva assegla vittoria al partito filorusso. Servizio di Marino Galdiero IntraTG2000.

In Georgia arriva Orban, tensione tra Mosca e Nato

