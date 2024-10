Secoloditalia.it - Il piano di Volkswagen spaventa la Germania: tre fabbriche chiuse, stipendi tagliati, nessun posto al sicuro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I dirigenti della casa automobilistica tedescahanno difeso gli importanti piani di riduzione dei costi, ma non hanato direttamente le notizie secondo cui l’azienda avrebbe tagliato decine di migliaia di posti di lavoro. Seonco le anticipazioni della stampa tedesca,chiuderà almeno trein, decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio, hanno reso noto i sindacati del colosso tedesco dell’auto.o stabilimento sarebbe ale anche tutti gli altri siti potrebbero essere ridimensionati. Particolarmente in pericolo lo stabilimento di Osnabrueck, che ha perso una commessa da Porsche.impiega circa 120.000 persone in, la metà a Wolfsburg. Dieci gli stabilimenti: 6 in Bassa Sassonia, 3 in Sassonia, uno in Assia. ‘Chesia in una situazione difficile è risaputo.