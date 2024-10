Il Pallone d’Oro 2024 a Rodri | chi è il talento del Manchester City che ha sfilato lo scettro a Vinicius

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ègo Hernández Cascante, noto a tutti come, il vincitore del. L’annuncio è arrivato questa sera alla cerimonia di consegna del premio di France Football a Parigi. 28 anni, originario di Madrid, il centrocampista spagnolo milita dal 2019 nel, con cui nel 2023 ha vinto la Champions League (suo il gol che spense i sogni di gloria dell’Inter) e poi la Supercoppa europea e un Mondiale per club. Con la Nazionale spagnola inveceha vinto la scorsa estate gli Europei, e lo scorso anno la Nations League. L’indiscrezione sulla vittoria della stella delera filtrata nelle scorse ore, contraddicendo il pronostico che dava per accreditato il trionfo di