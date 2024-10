I Thirty Seconds To Mars in concerto all'Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, i Thirty Seconds To Mars arrivano in Italia con cinque imperdibili appuntamenti nel 2025. Domenica 6 luglio si esibiranno per la prima volta a Napoli, all’Arena Flegrea per l’ottava edizione del Noisy Naples Napolitoday.it - I Thirty Seconds To Mars in concerto all'Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, iToarrivano in Italia con cinque imperdibili appuntamenti nel 2025. Domenica 6 luglio si esibiranno per la prima volta a Napoli, all’per l’ottava edizione del

I Thirty Seconds To Mars in concerto all'Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

I Thirty Seconds To Mars si esibiranno il 3 luglio 2025, a Casa Rossa Arena di Gorizia. La data si inserisce nel cartellone di eventi di 'GO!2025', la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli V ... (adnkronos.com)

È stato svelato un altro grande appuntamento musicale che animerà il cartellone di eventi di “GO!2025”, la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia ... (ilmessaggero.it)

I Thirty Second To Mars hanno annunciato un tour in Italia nel 2025: ecco tutte le informazioni sulle tappe e i biglietti. (msn.com)

I Thirty Second To Mars hanno annunciato il loro ritorno in Italia con un mini-tour nel luglio 2025. Da Milano a Gorizia, passando per Lucca, Napoli e Alba. Qui dove e come acquistare i biglietti. (msn.com)

I Thirty Seconds To Mars torneranno ad esibirsi in Italia nel corso dell'estate del prossimo anno. La band di Jared Leto ha riservato al nostro paese cinque spettacoli: il 2 luglio all’Ippodromo Snai ... (rockol.it)