Halloween, per 65% di italiani caramelle battono i cioccolatini (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le caramelle sono il prodotto dolciario più consumato dagli italiani durante la festa di Halloween che, con il 65% delle preferenze, superano cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32% ). E' quanto emerge da uno studio Unione Italiana Food e AstraRicerche che fotografa gusti e preferenze, evidenziando anche differenze a livello regionale. A vincere sono le caramelle al sapore di agrumi (44%), menta forte o balsamica (39%) e liquirizia (36%), preferite rispetto ad erbe aromatiche (24%), radici o piante (12%), creme (8 %) e spezie (4%). Esiste anche uno stretto legame tra le caramelle e la tradizione gastronomica delle regioni.

Halloween, per 65% di italiani caramelle battono i cioccolatini

