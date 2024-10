Liberoquotidiano.it - Halloween: Dussmann Service festeggia con menù a tema e nuove iniziative per un'alimentazione sostenibile

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) - Capriate San Gervasio (BG), 28 ottobre 2024 – Dal 29 al 31 ottobre 2024, in diverse scuole d'Italia in cuigestisce il servizio di refezione scolastica, gli studenti festeggerannoconspeciali pensati per coniugare gusto, divertimento e attenzione alla stagionalità. Quest'anno, oltre a proporre piatti ispirati all'autunno,ha lanciatovolte a sensibilizzare i giovani su temi qualisana e, anche in periodi di festività. Tra i piatti che verranno serviti nelle mense scolastiche ci sono: tortino di riso al forno con zucca e formaggio, patate e carote prezzemolate, torta di carote, vellutata di zucca con crostini, polpettine di carne, barbabietole e carote, pasta in crema di zucca e speck, Nuggets di pollo o tacchino, carote julienne, muffin al cioccolato e torta alla zucca.