Grosso ramo spezzato sul marciapiede in corso Mazzini: "Abbattuto da un camion in transito" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un Grosso ramo si è staccato questa mattina da uno degli alberi presenti in corso Mazzini, al quartiere Libertà, finendo sul marciapiede. A provocare il danno, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato un camion in transito lungo la strada. Alcune persone presenti sarebbero riuscire a Baritoday.it - Grosso ramo spezzato sul marciapiede in corso Mazzini: "Abbattuto da un camion in transito" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Unsi è staccato questa mattina da uno degli alberi presenti in, al quartiere Libertà, finendo sul. A provocare il danno, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato uninlungo la strada. Alcune persone presenti sarebbero riuscire a

Grosso ramo spezzato sul marciapiede in corso Mazzini: "Abbattuto da un camion in transito"

