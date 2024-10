Sport.quotidiano.net - Grosseto, altro brodino. Con il Trestina è solo 0-0

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche ilriesce a portare via un punto dallo stadio "Zecchini", ormai, diventato terra di conquista per gli avversari. Ilcon problemi di classifica, nella partita della verità, non è riuscito a dare una svolta al proprio cammino deludendo davanti a uncon grossi problemi di classifica nella gara valida per la nona giornata del girone di andata. Mister Consonni ritorna davanti al pubblico amico, dopo l’amarezza con la Fulgens Foligno, e conferma l’undici di Figline mentre negli ospiti il tecnico Calori effettua alcuni cambiamenti. La partita inizia al piccolo trotto con un leggero predominio territoriale dei padroni di casa e con gli ospiti che si difendono con ordine. Davanti ad un pubblico non numeroso i primi venti minuti trascorrono senza offrire emozioni, ma con diversi errori da ambo le parti.