Giappone | il partito liberaldemocratico perde la maggioranza alle elezioni

Il partito liberaldemocratico, al potere in Giappone per la maggior parte del secondo dopoguerra dal 1955 in poi, ha perso la maggioranza alla Camera bassa del Parlamento durante le elezioni legislative tenute ieri, domenica 27 ottobre, per la prima volta dal 2009. Si tratta di un vero e proprio fallimento politico per il neo-premier Ishiba Shigeru, che dopo aver conquistato la guida del movimento di governo il 1° ottobre aveva indetto le consultazioni anticipate e fissato l'obiettivo di conquistare almeno 233 seggi (su 465) per la coalizione tra il suo partito liberaldemocratico e il Komeito. Tuttavia, secondo i risultati definitivi, il partito di governo ha ottenuto solo 191 deputati mentre i suoi alleati si sono fermati a 24, perdendo 64 seggi rispetto alla scorsa legislatura.

