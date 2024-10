Germania ,Volkswagen chiude 3 fabbriche

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 14.00ha presentato ai sindacati un piano di ristrutturazione che porterà alla chiusura di tredei suoi 10 siti industriali in, tagliando migliaia di posti di lavoro e gli stipendi del 10%. A dare l'allarme Daniela Cavallo presidente del Consiglio aziendale del gruppo che ha minacciato di rompere i negoziati e di indire scioperi.Sindacti: "Nessuno è al sicuro".Finantial Times:, che ha 300mila addetti in, in 87 anni di storia non ha mai chiuso impianti nella madre patria.