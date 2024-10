Gerard Depardieu, rinviato il processo per violenza sessuale: l'attore ha problemi di salute (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Tribunale penale di Parigi ha deciso di rinviare il processo per violenza sessuale a carico di Gérard Depardieu a causa di problemi di salute dell'imputato. Il processo sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 28 ottobre, ma prenderà il via a marzo del 2025. L'avvocato di Depardieu, Jérémie Assous Europa.today.it - Gerard Depardieu, rinviato il processo per violenza sessuale: l'attore ha problemi di salute Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Tribunale penale di Parigi ha deciso di rinviare ilpera carico di Gérarda causa dididell'imputato. Ilsarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 28 ottobre, ma prenderà il via a marzo del 2025. L'avvocato di, Jérémie Assous

Gerard Depardieu, rinviato il processo per violenza sessuale: l'attore ha problemi di salute

