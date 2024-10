Lettera43.it - Genitori contro la proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”: la scuola sospende la visione del film

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È polemica a Treviso per ladelIldaiche tratta di bullismo e omofobia. Unamedia si era organizzata per portare gli alunni a vederlo al Cinema Edera, così da sensibilizzarli su tematiche purtroppo ancora presenti tra i ragazzi e non solo (è di qualche giorno fa la notizia del suicidio di un 15enne a Senigallia che da tempo denunciava offese e insulti da parte dei compagni di classe). Idegli studenti si sono però lamentati, portando l’istituto are l’iniziativa. La preside ha precisato che laè stata solo rimandata per consentire unapreliminare delagli insegnanti, che valuteranno se la pellicola sia adatta ai ragazzi. Ma la questione non ha mancato di sollevare polemiche in città.