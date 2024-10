Tutto.tv - Gemma Galgani sotto attacco a Uomini e Donne, Sabrina senza dignità fa indignare

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La puntata del 28 ottobre diè cominciata cona centro studio insieme al cavaliere Salvatore. Successivamente, poi, c’è stato un momento molto esilarante che ha riguardato sempre la dama torinese, ma non solo. Ancheè stata travolta dalle critiche Ecco cosa è successo.attaccata e spiazzata da un nuovo cavaliere aMaria De Filippi ha aperto la puntata di oggi dicone Salvatore. I due si stanno conoscendo, ma le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Lui ha svelato di sentirsi un po’ inferiore alla dama, cosa che lo sta frenando un po’. La, dal canto suo, ha detto che queste inibizioni da parte del cavaliere la stanno mettendo in difficoltà, pertanto, non sa se continuare o meno.