Oasport.it - F1, la Ferrari ha iniziato a vincere dopo che le irregolarità di McLaren e Red Bull sono state portate alla luce

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La tanto temuta tripletta americana si sta trasformando in una cavalcata gloriosa per la. Vittoria per Charles Leclerc nel Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, bis di Carlos Sainz nel Gran Premio del Messico di ieri. Solitamente in questa parte del campionato la scuderia di Maranello andava a svanire a livello di prestazioni. Quest’anno, invece, le cose siampiamente ribaltate.le tre settimane di pausa post-GP di Singapore, la SF-24 sembra tornata in azione come una vettura impeccabile. Dominante al COTA, superiore anche a Città del Messico. La sensazione è che laabbia intrapreso la giusta strada a livello tecnico e ora si trovi tra le mani una monoposto gentile con le gomme, veloce sul dritto e che ha mosso passi in avanti anche sul tallone d’Achille maggiore, ovvero le curve veloci.