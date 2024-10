F1 GP Messico Norris | Ho fatto del mio meglio Mondiale? Tengo la testa bassa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “E’ stata una gara dura, i primi giri ho cercato di rimanere in gara e di evitare incidenti. Carlos ha guidato davvero benissimo, congratulazioni a lui e alla Ferrari, oggi erano molto veloci”. Sono queste le parole di Landoal termine del Gran Premio del, che ha concluso in seconda posizione. “Oggi ho provato e hodel mio, ma devo ringraziare tanto tutti i fan che hanno reso questo weekend molto bello. Lotta con Max? Sapevo cosa rispettare, non volevo aspettarmi cose del genere perché rispetto tantissimo Max come pilota. Sapevo però che sarebbe potuto succedere e non credo sia un modo molto pulito di correre, ma sono riuscito a evitarlo e houna bella gara“. Infine in ottica campionato: “la, faccio del mioe col team stiamo lavorando bene. Però, posso tenere soltanto la. Continuiamo a spingere“.