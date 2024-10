Elezioni Liguria, Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione. Pd primo partito, crollo dei 5 Stelle (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. Testa a testa per tutto il pomeriggio. Il Pd è il primo partito, crolla il M5S. Grillo non ha votato. Dopo un serrato testa a testa, alla fine l’ha spuntata Marco Bucci. Il sindaco di Genova è il nuovo governatore della Regione Liguria per una manciata di voti in più rispetto all’ex ministro del Pd Andrea Orlando. La percentuale di vittoria, quando mancano 109 sezioni è 48,70% contro il 47,43%. Elezioni Liguria, Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione. Pd primo partito, crollo dei 5 Stelle (Ansa Foto) – notizie.comÈ stato un lungo pomeriggio per i liguri, con gli exit poll impazziti che inizialmente davano per vinto Orlando, mentre i dati di Eligendo, la piattaforma del Viminale, riferivano risultati in controtendenza. Notizie.com - Elezioni Liguria, Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione. Pd primo partito, crollo dei 5 Stelle Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 28 ottobre 2024)è il. Testa a testa per tutto il pomeriggio. Il Pd è il, crolla il M5S. Grillo non ha votato. Dopo un serrato testa a testa, alla fine l’ha spuntata. Il sindaco di Genova è ilgovernatoreper una manciata di voti in più rispetto all’ex ministro del Pd Andrea Orlando. La percentuale di vittoria, quando mancano 109 sezioni è 48,70% contro il 47,43%.è il. Pddei 5(Ansa Foto) – notizie.comÈ stato un lungo pomeriggio per i liguri, con gli exit poll impazziti che inizialmente davano per vinto Orlando, mentre i dati di Eligendo, la piattaforma del Viminale, riferivano risultati in controtendenza.

