Quotidiano.net - Elezioni Georgia, vittoria (non riconosciuta) del partito filorusso. Ecco perché riguarda tutti noi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Da festa della democrazia all’ennesima ombra della Russia sulla democrazia. Leindovevano vedere il trionfo dell’opposizione democratica. E invece le ha vinte, fra le polemiche, ilattualmente al governo, Sognono, accusato di essere vicino a Mosca e dato per sfavorito nei sondaggi della vigilia. Accuse di brogli e intimidazioni sono arrivate da parte degli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), della Nato e dell’Ue, nonché dei partiti di opposizione filoeuropei. Può sembrare una questione regionale, di Paese nel cuore del Caucaso che aspira a entrare in Unione Europea. Inveceun po’noi.