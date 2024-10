Eleonora, uccisa a 14 anni da un’auto mentre si reca a scuola

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 28 gennaio avrebbe compiuto 15. La vita diè stata spezzata dache l’ha travoltastava raggiungendo lain bici. La tragedia è avvenuta a a Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. La 14enne, quanto erano circa le 7.30, stava percorrendo via San Polo. Secondo quel che finora sono riusciti a ricostruire polizia stradale e carabinieri, una Golf con alla guida un uomo residente a Campolongo Maggiore, centro della provincia di Venezia, è piombata addosso alla bicicletta con in sella. La ragazzina non ha avuto scampo. L’impatto è stato così violento cheha sfondato il parabrezza dell’auto per poi essere lanciata a diversi metri di distanza dal luogo dello scontro. Inutile l’intervento dell’equipe del 118 giunta sul posto.