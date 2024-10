Ilrestodelcarlino.it - Ecco i nuovi corsi nelle scuole. Isc con l’indirizzo musicale e infanzia targata ’Montessori’

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È la Provincia a costruire la rete scolastica e l’offerta formativa del territorio. Il consiglio provinciale ha dato il via libera ad una nuova programmazione per l’anno scolastico 2025/2026 che ha preso in considerazione tutte le proposte arrivate dallee dai comuni. Via libera dunque all’attivazione delper la scuola media dell’istituto comprensivo di Falerone e Monterubbiano, a Montefortino nasce invece il percorso montessoriano alla scuola dell’. Due gli indirizzirichiesti e approvati per l’Ipsia Ricci, un corso in servizi culturali e dello spettacolo e uno in servizi commerciali, web community e e-commerce.