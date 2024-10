Differenziata, al via la distribuzione dei nuovi contenitori nella "zona b" della Besurica (Di lunedì 28 ottobre 2024) Novità per gli utenti del servizio di racconta dei rifiuti: a Piacenza, dopo la distribuzione avvenuta nella zona "A", a partire dai prossimi giorni, verranno distribuiti i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare nella "zona B" nel Quartiere Besurica. Gli addetti incaricati di Iren Ilpiacenza.it - Differenziata, al via la distribuzione dei nuovi contenitori nella "zona b" della Besurica Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Novità per gli utenti del servizio di racconta dei rifiuti: a Piacenza, dopo laavvenuta"A", a partire dai prossimi giorni, verranno distribuiti iper la raccolta domiciliareB" nel Quartiere. Gli addetti incaricati di Iren

Differenziata, al via la distribuzione dei nuovi contenitori nella "zona b" della Besurica

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novità per gli Utenti del servizio di racconta dei rifiuti: a Piacenza, nella "zona A" individuata nel Quartiere Besurica, a partire dai prossimi giorni, verranno distribuiti i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in ogni casa, nelle ... (Ilpiacenza.it)

Aprirà alle 9 di lunedì mattina, 14 ottobre, all'Area Poggi di Via 28 Marzo 8, l'ecosportello temporaneo che distribuirà ai cittadini di Porto San Pancrazio le tessere necessarie per aprire i cassonetti ad accesso controllato. L'ufficio sarà ... (Veronasera.it)

Interesserà più di 14mila cittadini nei quartieri Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare, nel territorio del Municipio I ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Tra pochi giorni prenderà il via la distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata. Come in passato il servizio ... Le persone con difficoltà motoria, impossibilitate a delegare ... (monzatoday.it)

BARI - Oggi, 15 ottobre, è partita la distribuzione dei kit ... allestito nella sede comunale di via Monte Sei Busi, 2 a Torre a mare, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)