Quotidiano.net - Delfin e Caltagirone non partecipano ad assemblea di Mediobanca

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024), al pari del gruppo, non ha partecipato all'di. All'annuale appuntamento dei soci, di carattere ordinario, che si è tenuto a porte chiuse col voto espresso tramite il rappresentante designato è intervenuto il 48,75% del capitale che con un plebiscito ha detto sì a tutti i punti all'ordine del giorno: dal bilancio, approvato dal 99,92% del capitale presente, al dividendo (99,9%), alla politica di remunerazione (97,11%) Dal libro soci, aggiornato alla record date del 17 ottobre, la cassaforte degli eredi di Leonardo Del Vecchio risulta avere in mano il 19,81% del capitale (dal 19,74% dell'dell'anno scorso) eil 7,76% in discesa dal 9,98% di ottobre 2023. Gli altri azionisti rilevanti sono BlackRock con una quota pressoché invariata del 4,23% (era al 4,15%) e Mediolanum leggermente salito al 3,49% (dal 3,43%).