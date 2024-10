David Harris, addio al Cochise de “I guerrieri della notte” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nato a New York City, il 18 giugno del 1949, l’attore che ha dato vita a Cochise de “I guerrieri della notte”, David Dominic Harris, è venuto a mancare il 25 ottobre 2024 L'articolo David Harris, addio al Cochise de “I guerrieri della notte” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - David Harris, addio al Cochise de “I guerrieri della notte” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nato a New York City, il 18 giugno del 1949, l’attore che ha dato vita ade “I”,Dominic, è venuto a mancare il 25 ottobre 2024 L'articoloalde “I” proviene da Il Difforme.

David Harris, addio al Cochise de “I guerrieri della notte”

