Criticità e opportunità per le Regioni italiane | il caso della Basilicata nell’autonomia differenziata

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La questione dell'autonomiain Italia solleva interrogativi importanti sulle capacità di gestione delle, in particolare quelle meno sviluppate come la. Durante un'audizione a Potenza, il senatore Francesco Silvestro, presidenteCommissione bicamerale per le Questioni Regionali, ha evidenziato le principali sfide che molte aree stanno affrontando nel contestoriscossione dei tributi eformazione delle risorse umane. Questo articolo esplora le problematiche emerse e le possibili soluzioni, ponendo l'accento sull'importanza di garantire livelli essenziali di prestazione uniformi in tutto il Paese.nella gestione delle risorse umane Durante l'audizione, il senatore Silvestro ha sottolineato che uno dei problemi più significativi è rappresentato dalle risorse umane.