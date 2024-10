Gaeta.it - Cresce la preoccupazione per la sicurezza a Piazza Dante, Napoli: baby-gang e scooter tra caos e attrazione turistica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi trova di fronte a unante emergenza di, un tema al centro dei dibattiti pubblici e dei sussulti delle forze dell’ordine., un luogo storicamente simbolico per la città , ha visto trasformarsi la propria atmosfera, dove la presenza costante diha reso la vita quotidiana sempre più difficile per i residenti e i visitatori. Queste dinamiche, divenute ormai routine, richiedono un’analisi approfondita e l’intervento immediato delle autorità . La nuova realtà diin zona pedonale Da alcuni mesi, la scena aè cambiata radicalmente. Gliche sfrecciano nella zona pedonale sono diventati un’immagine familiare. Tuttavia, questa normalizzazione del fenomeno non la rende meno preoccupante.