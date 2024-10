Metropolitanmagazine.it - Cosa sono gli esosomi e perché sono la nuova ossessione della medicina estetica rigenerativa

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Uno degli obiettivi più importanti e perseguitiè sicuramente contrastare l’invecchiamento cutaneo. Si parla infatti spesso di slow aging, se non addirittura reverse aging. E per farlo, lasi rivolge a tecnologie sempre più complesse e si avvale di ingredienti come vitamine, sali minerali, elementi antiossidanti e acido ialuronico. Ad oggi, però, sta prendendo sempre più piede unatecnologia: si chiamanoladel momento. Tanto che, per alcuni, si tratta“penicillina” in campo estetico. Come funzionano gli, lascoperta in campo di? “Gliuna tecnologia che sta diventando famosa e potrebbe rivoluzionare la, al punto che in futuro si potrebbe parlare deglicome si fa oggipenicillina.