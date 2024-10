Ilfattoquotidiano.it - Colpo di scena alla gara di sosia di Timothée Chalamet: l’attore si presenta a sorpresa. La reazione dei fan

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un pomeriggio movimentato al Madison Square Park di New York, dove centinaia di persone si sono riunite per partecipare a unadidedicata a. Venti i partecipanti del contest organizzato dallo youtuber Anthony Po, con la vittoria finale di un 21enne di Staten Island. A rubare la, però, non è stato il migliordelprotagonista della saga Dune, ma proprio, che si ètomandando in delirio i moltissimi fan che si erano riuniti nella Grande Mela. Per l’occasione,si era nascosto con un cappellino da baseball, passando inosservato in mezzo agli altri 20 suoi ‘simili’. Ma quando si è avvicinato a due concorrenti in posa per le foto,si è liberato del travestimento e ha acceso l’entusiasmo dei fan.