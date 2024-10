Colf getta il vecchio materasso dell’anziana, ma non aveva idea di quello che c’era dentro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Disavventura, per fortuna a lieto fine, per un’anziana residente a Montebelluna, comune di circa 30mila abitanti della provincia di Treviso in Veneto. La notizia è stata riportata dal Messaggero e oltre alla donna, ha come protagonista anche la sua collaboratrice domestica. A causa di problemi di salute, la donna non può spostarsi da una stanza all’altra e per questo motivo non si è accorta di quello che, inconsapevolmente, aveva fatto al sua attenta Colf. Intenta nelle pulizie dell’appartamento dell’anziana, la donna ha trovato un vecchio materasso, rovinato, rattoppato e sporco e per questo motivo ha deciso di portarlo nella discarica. Leggi anche: “Senza pietà”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Disavventura, per fortuna a lieto fine, per un’anziana residente a Montebelluna, comune di circa 30mila abitanti della provincia di Treviso in Veneto. La notizia è stata riportata dal Messaggero e oltre alla donna, ha come protagonista anche la sua collaboratrice domestica. A causa di problemi di salute, la donna non può spostarsi da una stanza all’altra e per questo motivo non si è accorta diche, inconsapevolmente,fatto al sua attenta. Intenta nelle pulizie dell’appartamento, la donna ha trovato un, rovinato, rattoppato e sporco e per questo motivo ha deciso di portarlo nella discarica. Leggi anche: “Senza pietà”.

