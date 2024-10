Cerveteri, presentazione del libro “Profumo di Carta” di Francesco Certo: un viaggio tra poesia e emozioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 30 ottobre, alle ore 18:00, il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi di Cerveteri ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e della poesia. La presentazione del libro “Profumo di Carta”, la nuova raccolta poetica di Francesco Certo, promette di offrire un’esperienza coinvolgente, arricchita da letture di Claudio Germanò, scrittore, musicista e attore, e da un dialogo con la giornalista Alice Lopedote. Questa iniziativa non solo celebra la scrittura, ma sottolinea anche l’importanza della cultura nella comunità locale. Il libro “Profumo di Carta”: tematiche e strutturazione La nuova opera di Francesco Certo, “Profumo di Carta”, si configura come un viaggio emozionale attorno all’amore e ai suoi molteplici significati. Gaeta.it - Cerveteri, presentazione del libro “Profumo di Carta” di Francesco Certo: un viaggio tra poesia e emozioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 30 ottobre, alle ore 18:00, il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi diospiterà un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e della. Ladeldi”, la nuova raccolta poetica di, promette di offrire un’esperienza coinvolgente, arricchita da letture di Claudio Germanò, scrittore, musicista e attore, e da un dialogo con la giornalista Alice Lopedote. Questa iniziativa non solo celebra la scrittura, ma sottolinea anche l’importanza della cultura nella comunità locale. Ildi”: tematiche e strutturazione La nuova opera di, “di”, si configura come unemozionale attorno all’amore e ai suoi molteplici significati.

