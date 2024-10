Calciomercato.it - C’è già l’incontro: Red Bull acquista il club di Serie A

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La Redpotrebbe sbarcare inndo lo storico: c’è già in atto una collaborazione che potrebbe allargarsi La Redproprietaria di undiA è l’ultima indiscrezione lanciata da ‘La Stampa’. Il quotidiano torinese racconta dei contatti frequenti tra l’azienda e Urbano Cairo, presidente e proprietario del Torino. C’è già: RedildiA (LaPresse) – Calciomercato.itContatti avviati con la trattativa per fare della Red, l’Official Energy Drink partner delgranata, come poi avvenuto: l’accordo è per questa stagione, ma il patron della società piemontese ha attivato altri contatti per estendere la collaborazione e far diventare l’azienda di energy drink main sponsor.