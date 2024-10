Inter-news.it - Casini: «Supercoppa Italiana non solo per soldi. Inter-Juventus e VAR a chiamata…»

(Di lunedì 28 ottobre 2024), presidente della Lega Serie A,venuto su Radio Anch’io Sport ha toccato diversi temi attuali. Dagiocata ieri al VAR a chiamata, ma anche il tema dellagiocata all’estero. NONFATTORE ECONOMICO – Lorenzorisponde a tutte le domande legate la: «Gara unica a inizio stagione come una volta? In realtà il format a quattro non è scolpito nella pietra. Il format viene deciso di anno in anno. Nel contratto che è stato stipulato per 6 anni (di cui 4 in Arabia Saudita, ndr). Dire che la Serie A con laha ingolfato il campionato avendo aggiunto sole due partite mi sembra eccessivo. Un pro nel format a quattro, oltre il fattore economico, riguarda l’occasione per alcune squadre di andare all’estero.