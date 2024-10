Sport.quotidiano.net - Campionato Spezzino: Gino Hair Salon e Lakomitiv Loska a tutta forza

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La Spezia, 28 ottobre 2024 – Prende il via ilinvernale didi calcio a 7 affiliato Aics: ben 45 squadre iscritte divise in 5 gironi. Nella massima serie, con la doppietta del bomber Gambino, vince in rimonta porta a casa i primi tre punti della stagione. Stesso risultato per i sarzanesi della: in una gara ricca di gol e sanzioni disciplinari la squadra di mister Verdini esordisce in Serie A nel miglior modo possibile. Per lo Spezia Calcio Popolare in evidenza Mattia Dani con una doppietta e Lorenzo Bussolino, migliore in campo della gara. Dinamo Spritz di misura sui neo promossi Grandi Macchine. In Serie B, Moreni cala il poker e Quelli del Giovedì vincono su FC Pieve. Tre punti anche per Sorbolo, trascinati da Galleri Mattia autore di una doppietta, e Rainbow Melara. Si dividono a posta ND Trasporti e Alfredo Uomo.