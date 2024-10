Camion in fiamme sull'autostrada A4, traffico deviato sulla A28 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio del 28 novembre un mezzo pesante - per cause in corso di accertamento - ha preso fuoco sull'autostrada A4, all'altezza di Cessalto. Il conducente è riuscito a dirigersi nella corsia di emergenza e a staccare la motrice dal semiarticolato che conteneva pannelli di legno. Sul posto Pordenonetoday.it - Camion in fiamme sull'autostrada A4, traffico deviato sulla A28 Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio del 28 novembre un mezzo pesante - per cause in corso di accertamento - ha preso fuocoA4, all'altezza di Cessalto. Il conducente è riuscito a dirigersi nella corsia di emergenza e a staccare la motrice dal semiarticolato che conteneva pannelli di legno. Sul posto

Camion in fiamme sull'autostrada A4, traffico deviato sulla A28

