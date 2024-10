Calcio, il Manchester United esonera Erik Ten Hag

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Finisce l’avventura diTen Hag sulla panchina del. Fatale l’ultima sconfitta in campionato subita contro il West Ham. La squadra è affidata a interim a Ruud Van Nisterlooy. Lunga ancora la lista degli allenatori svincolati, che vede ancora tanti big in cerca di una panchina. Da Allegri a Zidane, da Klopp a Terzic: ecco i migliori allenatori disponibili. Quella subita dalloè la quarta sconfitta nelle prime nove giornate di campionato inglese. Ilè quattordicesimo in Premier League e ha segnato finora solamente otto gol; in Europa League, la seconda competizione europea per club, ha ottenuto invece finora tre pareggi in tre partite. Già da diverso tempo si discuteva di un possibile esonero. L'articolo, ilTen Hag proviene da Ildenaro.it.