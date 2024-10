Cagliari affronta il Bologna: voglia di riscatto dopo lo stop di Udine (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Cagliari si prepara ad affrontare il Bologna in casa per dimenticare la sconfitta subita a Udine. Gli isolani stanno mettendo a punto strategie e tattiche per affrontare al meglio una squadra di gran qualità , che rappresenta una sfida non indifferente. L’allenatore Davide Nicola, durante la conferenza stampa della vigilia, ha analizzato la situazione della squadra e sottolineato l’importanza di riprendere la corsa nel campionato. Le dichiarazioni di Davide Nicola Nella conferenza stampa, Davide Nicola ha esordito parlando delle certezze accumulate fino a oggi. “Si riparte dalle certezze che ci hanno portato a dei miglioramenti,” ha spiegato il mister, evidenziando che tre partite in una settimana richiedono attenta gestione delle risorse fisiche. Gaeta.it - Cagliari affronta il Bologna: voglia di riscatto dopo lo stop di Udine Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara adre ilin casa per dimenticare la sconfitta subita a. Gli isolani stanno mettendo a punto strategie e tattiche perre al meglio una squadra di gran qualità , che rappresenta una sfida non indifferente. L’allenatore Davide Nicola, durante la conferenza stampa della vigilia, ha analizzato la situazione della squadra e sottolineato l’importanza di riprendere la corsa nel campionato. Le dichiarazioni di Davide Nicola Nella conferenza stampa, Davide Nicola ha esordito parlando delle certezze accumulate fino a oggi. “Si riparte dalle certezze che ci hanno portato a dei miglioramenti,” ha spiegato il mister, evidenziando che tre partite in una settimana richiedono attenta gestione delle risorse fisiche.

