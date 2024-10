Iltempo.it - "Bucci ha vinto". Il centrodestra inizia ad esultare, Orlando sconfitto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) «ha». A dirlo è stato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola: «Non per dare numeri, ma si coglie che c'è un divario tale che la vittoria la considero assolutamente certa». Secondo il primo cittadino imperiese, il sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Liguria vincerebbe con uno «scarto di 15 mila voti». A Scajola si è chiesto anche un commento sull'affluenza, con la provincia di Imperia maglia nera per numero di cittadini che si sono recati alle urne. «In ogni elezione c'è una disattenzione da parte dei cittadini», la sua risposta, ma per quanto riguarda l'Imperiese anche una «protesta nei confronti della Regione per l'isolamento percepito nel ponente e che dobbiamo recuperare». Quando mancavano meno di 300 sezioni (scrutinate 1512 sezioni su 1.