Bologna: alcol ai minorenni, il questore chiude un locale di via Indipendenza (Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 - Un locale in via Indipendenza è stato chiuso per 30 giorni su ordine del questore perché è stata accertata la vendita di alcol a minorenni. Nella serata di sabato 26 ottobre, intorno alle 21, gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, insieme alla polizia locale, hanno accertato la presenza di giovani ragazzi che consumavano, all’interno del locale, bevande alcoliche. Nello specifico, gli agenti hanno rilevato la vendita di cocktail a tre ragazze minorenni seduta a un tavolo del locale, senza che a queste fosse stato richiesto un documento d'identità per verificarne l'età. Ilrestodelcarlino.it - Bologna: alcol ai minorenni, il questore chiude un locale di via Indipendenza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - Unin viaè stato chiuso per 30 giorni su ordine delperché è stata accertata la vendita di. Nella serata di sabato 26 ottobre, intorno alle 21, gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, insieme alla polizia, hanno accertato la presenza di giovani ragazzi che consumavano, all’interno del, bevandeiche. Nello specifico, gli agenti hanno rilevato la vendita di cocktail a tre ragazzeseduta a un tavolo del, senza che a queste fosse stato richiesto un documento d'identità per verificarne l'età.

Bologna: alcol ai minorenni, il questore chiude un locale di via Indipendenza

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli durante la “movida bobbiese” nel finesettimana. I carabinieri e una unità cinofila della Guardia di Finanza sono entrati in alcuni locali del centro della Val Trebbia e hanno appurato che in uno di questi – si legge in una nota ufficiale ... (Ilpiacenza.it)

Montecatini Terme, 15 ottobre 2024 – Quel bar è accusato di aver venduto bevande alcoliche in varie occasioni a diversi minorenni. Grazie ai controlli effettuati dal commissariato di Montecatini, lo sportello unico delle attività produttive di ... (Lanazione.it)

In crescita il consumo di psicofarmaci “da banco”: ne fa uso abituale 1 studente su 10. Preoccupante il fenomeno del “binge drinking”: 3 su 10 assumono tanto alcol in poche ore almeno una volta al mes ... (msn.com)

Alcolici ai ragazzini di 15 anni in piazza del Papa: il questore chiude il locale per 5 giorni ... (corriereadriatico.it)

Grazie ai controlli effettuati dal commissariato ... e repressione dei reati legati alla somministrazione di alcolici a minorenni. Gli agenti del commissariato, durante i servizi, soprattutto ... (lanazione.it)