Ilrestodelcarlino.it - Blitz anti droga a Jesi. Presi con 24 dosi di cocaina. Espulsi due giovani stranieri

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Trovati con 24di: denunciati e avviato l’iter per l’one. I carabinieri della compagnia dihanno denunciato un 35enne ed un 23enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi del controllo del territorio disposti dalla compagnia carabinieri di, i militari dell’Aliquota Radiomobile, avevano avuto modo di notare strani movimenti da parte di duedi origine straniera. Ad insospettire gli inquirenti, l’anomala e assidua frequentazione degli stessi nella città dinonostante provenissero da fuori regione. Tra l’altro in altra attivitàsvolta di recente i due erano stati notati nelle vicinanze.