Andrea Orlando, dagli inizi nel Pci a ministro. Chi è il candidato del campo largo in Liguria

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Genova, 28 ottobre 2024 –, 55 anni, è ildel centrosinistra alle elezioni regionali in. Deputato da cinque legislature del Partito democratico e più volte, prima dell’Ambiente, poi due volte al dicastero della Giustizia e, quindi, titolare del Lavoro nel governo Draghi, sfida alle urne il sindaco di Genova edel centrodestra, Marco Bucci. Regionali2024, non è soltanto Bucci contro. Tutti i nomi in lizzaa La Spezia nella Fgci al salto nazionale Nato a La Spezia nel 1969 da padre napoletano e una madre fiorentina, nel 1989 diventa segretario provinciale della Fgci, la Federazione dei giovani comunisti. I primi incarichi istituzionali l’anno seguente, nel 1990 quando, con il Pci, entra in Consiglio comunale.