Amici Speciale, le anticipazioni della terza registrazione: Alessandra Amoroso fa commuovere Silvia Toffanin, Andreas Muller e Veronica Peparini emozionano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi si è registrata una nuova puntata di Amici Speciale. Il nuovo programma condotto eccezionalmente da Silvia Toffanin ha accolto oggi numerosi volti che oggi sono noti al pubblico grazie proprio ad Amici. La puntata è iniziata con Maria che ha fatto il suo ingresso, salutando il pubblico e lasciando lo spazio a Silvia. Lei, super emozionata, ha accolto prima di tutte Annalisa. Dopo il recap dei suoi esordi televisivi si è esibita facendo un mix dei suoi brani più celebri. Insieme a lei anche Anbeta Toromani. Anche per lei il meglio del suo percorso e anche tutti i suoi successi. Hanno fatto vedere anche un video di lei che spesso litigava e rispondeva a tono al pubblico parlante. La ballerina ha tenuto a ringraziare tutte le persone che ha incontrato nel suo percorso in primis Kledi e Maria. Con lei poi è entrato il fidanzato Alessandro Macario, con la quale sta insieme da 15 anni. Isaechia.it - Amici Speciale, le anticipazioni della terza registrazione: Alessandra Amoroso fa commuovere Silvia Toffanin, Andreas Muller e Veronica Peparini emozionano Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi si è registrata una nuova puntata di. Il nuovo programma condotto eccezionalmente daha accolto oggi numerosi volti che oggi sono noti al pubblico grazie proprio ad. La puntata è iniziata con Maria che ha fatto il suo ingresso, salutando il pubblico e lasciando lo spazio a. Lei, super emozionata, ha accolto prima di tutte Annalisa. Dopo il recap dei suoi esordi televisivi si è esibita facendo un mix dei suoi brani più celebri. Insieme a lei anche Anbeta Toromani. Anche per lei il meglio del suo percorso e anche tutti i suoi successi. Hanno fatto vedere anche un video di lei che spesso litigava e rispondeva a tono al pubblico parlante. La ballerina ha tenuto a ringraziare tutte le persone che ha incontrato nel suo percorso in primis Kledi e Maria. Con lei poi è entrato il fidanzato Alessandro Macario, con la quale sta insieme da 15 anni.

Amici Speciale, le anticipazioni della terza registrazione: Alessandra Amoroso fa commuovere Silvia Toffanin, Andreas Muller e Veronica Peparini emozionano

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5 ... (tpi.it)

Tra le anticipazioni più intriganti, ci sono state confermate alcune esibizioni straordinarie che faranno parte dello speciale. I fan di Amici potranno aspettarsi performance indimenticabili, eseguite ... (assodigitale.it)

Svelate le coppie delle prime registrazioni di Amici Speciale: Emma Marrone e Giuseppe Giofrè tra gli ospiti del nuovo show condotto dall'amatissima Silvia Toffanin. (comingsoon.it)

Come ogni domenica, Amici 24 torna il 27 ottobre alle 14 su Canale 5. Giovedì 24 ottobre, è stata registrata la quinta puntata del talent di Maria De Filippi, e grazie alla ... (leggo.it)

Cosa accadrà in This is me secondo le anticipazioni della seconda puntata? Ecco tutti gli spoiler su ospiti ed esibizioni, oltre che sulle varie interviste. (superguidatv.it)