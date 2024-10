Allegri per la panchina, arriva il verdetto: pagano la clausola (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per Massimiliano Allegri sembra venire meno una possibilità di tornare subito in panchina: la big ha deciso di pagare la clausola Si parla sempre di Massimiliano Allegri quando una panchina di una big si libera o il proprio allenatore è a rischio. È successo anche questa volta con la Roma, con Juric ancora in bilico, ma con la scelta della società di confermarlo almeno fino alla sfida di giovedì. Allegri per la panchina, arriva il verdetto: pagano la clausola (LaPresse) – Calciomercato.itNon ha fatto la stessa scelta il Manchester United che ha deciso di sollevare dall’incarico ten Hag. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, i Red Devils hanno scelto la strada dell’esonero per provare a salvare una stagione che è iniziata come peggio non poteva. Calciomercato.it - Allegri per la panchina, arriva il verdetto: pagano la clausola Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per Massimilianosembra venire meno una possibilità di tornare subito in: la big ha deciso di pagare laSi parla sempre di Massimilianoquando unadi una big si libera o il proprio allenatore è a rischio. È successo anche questa volta con la Roma, con Juric ancora in bilico, ma con la scelta della società di confermarlo almeno fino alla sfida di giovedì.per lailla(LaPresse) – Calciomercato.itNon ha fatto la stessa scelta il Manchester United che ha deciso di sollevare dall’incarico ten Hag. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, i Red Devils hanno scelto la strada dell’esonero per provare a salvare una stagione che è iniziata come peggio non poteva.

Allegri per la panchina, arriva il verdetto: pagano la clausola

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - la vittoria non basta : il fantasma di Allegri sulla panchina

(Calciomercato.it)

La Juventus vince nel finale contro la Lazio una gara tiratissima, altro risultato positivo per Thiago Motta ma con l’ombra di Allegri alle spalle Rispetto allo scorso anno, nel campionato attuale di Serie A, molte cose sono cambiate ed è ...

Panchina Milan - La durezza di Paulo Fonseca non paga : Sarri e Allegri lanciano segnali…

(Dailymilan.it)

Milan, l’autorità di Paulo Fonseca fa sperare: ma la partita contro l’Udinese potrebbe essere decisiva, Sarri e Allegri scalpitano Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, il tecnico portoghese del Milan Paulo Fonseca ha usato parole dure per far ...

Allegri per la panchina, arriva il verdetto: pagano la clausola

(calciomercato.it)

Per Massimiliano Allegri sembra venire meno una possibilità di tornare subito in panchina: la big ha deciso di pagare la clausola ...

Gli sceicchi hanno convinto Allegri: firma e torna subito in panchina

(calciomercatoweb.it)

Massimiliano Allegri è già pronto a tornare in panchina per allenare una nuova squadra. Una scelta pronta ad essere annunciata con il tecnico che non allenerà in Serie A ...

Ribaltone in panchina, esonero UFFICIALE: Allegri il sostituto

(calciomercatoweb.it)

Dopo l’ennesimo risultato deludente di questo inizio di stagione, la dirigenza ha preso proprio in queste ore una decisione importantissima.

Allegri torna in Serie A: la nuova squadra

(napolicalciolive.com)

Video Allegri per Video Allegri per

Allegri è pronto a sedersi nuovamente su una panchina di Serie A. Spunta fuori tutta la verità sulla nuova squadra: l'intreccio ...