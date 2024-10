Alatri, in scena “Chi viene a cena?” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sabato 2 novembre 2024 alle ore 16:00 e 18:00 presso la Biblioteca Comunale “L. Ceci” - Sala Conferenze Carlo Costantini la Compagnia Teatrale “Le Mamier” presenta lo spettacolo: “Chi viene a cena?” Di e con Michela Ceccarelli, Erica Celani e Martina Fanfarillo Tre cuoche, tre donne tre Frosinonetoday.it - Alatri, in scena “Chi viene a cena?” Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sabato 2 novembre 2024 alle ore 16:00 e 18:00 presso la Biblioteca Comunale “L. Ceci” - Sala Conferenze Carlo Costantini la Compagnia Teatrale “Le Mamier” presenta lo spettacolo: “Chi?” Di e con Michela Ceccarelli, Erica Celani e Martina Fanfarillo Tre cuoche, tre donne tre

Alatri, in scena “Chi viene a cena?”

