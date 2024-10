Dilei.it - Adriana Volpe esclusa da Diaco a BellaMa’: tutta colpa di Silvia Toffanin

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ha fatto il giro del web l’intervista a cuore aperto diconcessa a Verissimo. La conduttrice ha parlato tanto della sua vita amorosa, che è rinata di colpo, quanto di quella lavorativa. Impossibile non citare Giancarlo Magalli, con il quale il contenzioso legale si è finalmente estinto dopo 7 lunghi anni. Tutto ciò avrebbe però creato delle tensioni in casa Rai. Il risultato? La sparizione della diretta interessata dallo studio di. PierluigipunisceÈ da un po’ cheha iniziato a prendere parte con regolarità a, programma condotto da Pierluigi. Il pubblico la apprezza molto e la sua presenza contribuisce a tenere alto l’interesse. La si è vista ad esempio sfidarsi con Antonella Elia in gare di ballo molto particolari e divertenti. Di colpo però la conduttrice sembra essere svanita.