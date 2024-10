A che ora Musetti-Struff, ATP Parigi-Bercy 2024: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani, martedì 29 ottobre, il programma del Court 1 al Palais Omnisports di Parigi-Bercy si aprirà alle ore 11.00 con la sfida tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff, valevole come primo turno dell’ultimo Masters 1000 stagionale. Un solo precedente ufficiale tra i due nel circuito, vinto dall’azzurro 7-6 6-1 due anni fa ai quarti in quel di Sofia. Musetti, accreditato della testa di serie numero 16, è reduce da una settimana positiva in cui ha raggiunto la semifinale all’ATP 500 di Vienna battendo nel suo percorso il n.3 al mondo Alexander Zverev. Il giocatore toscano vuole trovare continuità e va a caccia di un bel risultato anche a Bercy per dimostrarsi stabilmente competitivo anche sul veloce indoor. Oasport.it - A che ora Musetti-Struff, ATP Parigi-Bercy 2024: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani, martedì 29 ottobre, il programma del Court 1 al Palais Omnisports disi aprirà alle ore 11.00 con la sfida tra Lorenzoe Jan-Lennard, valevole come primo turno dell’ultimo Masters 1000 stagionale. Un solo precedente ufficiale tra i due nel circuito, vinto dall’azzurro 7-6 6-1 due anni fa ai quarti in quel di Sofia., accreditato della testa di serie numero 16, è reduce da una settimana positiva in cui ha raggiunto la semifinale all’ATP 500 di Vienna battendo nel suo percorso il n.3 al mondo Alexander Zverev. Il giocatore toscano vuole trovare continuità e va a caccia di un bel risultato anche aper dimostrarsi stabilmente competitivo anche sul veloce indoor.

