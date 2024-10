Tvplay.it - Viviano CONTRO Boban: “DIMARCO Nella TOP 3. MEGLIO di THEO”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Emilianoha parlato di Federico, preferendolo aHernandez. Il commento in diretta ha acceso un dibattito sui terzini sinistri Il pensiero di Emilianosugli esterni sinistri in Europa conche ha escluso Federicodell’Inter a favore diHernandez dell’Inter ed ecco invece il pensiero disuHernandez. Nel video pinnato in alto, l’estratto completo con il pensiero dell’ex portiere, che ha citato anche altri calciatori come Mendy o come Cambiaso. Anche la chat si è così attivata per dire la sua opinione su un tema acceso. Il rendimento di inizio stagione del terzino del Milan non ha convinto pienamente, riuscirà a riprendersi? L'articolo: “TOP 3.di” proviene da TvPlay.it.