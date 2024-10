Vieri: «Dimarco fortissimo! Zielinski titolare? Ecco cosa dovrà fare» (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Inter ospita la Juventus di Thiago Motta a San Siro nel derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A. Vieri, opinionista di DAZN, commenta quella che potrebbe essere la partita tra le due rivali di sempre SFIDA SENTITA – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a rispondere alla vittoria del Napoli battendo la Juventus a San Siro nel derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A. Christian Vieri dice la sua: «Come si vince Inter-Juventus? Facendo un gol in più dell’avversario. Yildiz fuori? Thiago Motta ha scelto Weah perché è un giocatore che punta, giocatore veloce che dovrà dare una grande mano a Vlahovic che spesso è troppo solo, altrimenti è difficile. Con Sergio Conceicao parlo spesso, ci sentiamo sempre e gli dico che il figlio è più forte di lui. Giocatore devastante, veloce e che riesce sempre a mettere in difficoltà». Inter-news.it - Vieri: «Dimarco fortissimo! Zielinski titolare? Ecco cosa dovrà fare» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Inter ospita la Juventus di Thiago Motta a San Siro nel derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A., opinionista di DAZN, commenta quella che potrebbe essere la partita tra le due rivali di sempre SFIDA SENTITA – L’Inter di Simone Inzaghi proverà a rispondere alla vittoria del Napoli battendo la Juventus a San Siro nel derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A. Christiandice la sua: «Come si vince Inter-Juventus? Facendo un gol in più dell’avversario. Yildiz fuori? Thiago Motta ha scelto Weah perché è un giocatore che punta, giocatore veloce chedare una grande mano a Vlahovic che spesso è troppo solo, altrimenti è difficile. Con Sergio Conceicao parlo spesso, ci sentiamo sempre e gli dico che il figlio è più forte di lui. Giocatore devastante, veloce e che riesce sempre a mettere in difficoltà».

