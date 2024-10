Venezia-Scafati oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025 basket (Di domenica 27 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Scafati, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Dopo un avvio di campionato a dir poco complicato, con tre sconfitte nelle prime tre partite, gli uomini di coach Spahija si sono sbloccati nell’ultimo turno contro Pistoia. In più, in settimana è arrivata anche una preziosa vittoria in Eurocup contro Amburgo. Di fronte, ora, un’altra squadra che fin qui ha collezionato una sola vittoria, ma che la scorsa settimana ha messo in seria difficoltà l’Olimpia Milano, dimostrando di essere un’avversaria assolutamente da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 27 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Scafati, valida per la Serie A 2024/2025 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Dopo un avvio di campionato a dir poco complicato, con tre sconfitte nelle prime tre partite, gli uomini di coach Spahija si sono sbloccati nell’ultimo turno contro Pistoia. In più, in settimana è arrivata anche una preziosa vittoria in Eurocup contro Amburgo. Di fronte, ora, un’altra squadra che fin qui ha collezionato una sola vittoria, ma che la scorsa settimana ha messo in seria difficoltà l’Olimpia Milano, dimostrando di essere un’avversaria assolutamente da non sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 27 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi

