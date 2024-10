Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 10:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Luceverdetrovati dalla redazioneregolare su Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila incidente chiusa temporaneamente via Tuscolana all’altezza di largo perso il raccordo deviazioni delin direzione di via Albano in zona Portuense Dalle 10 fino alle 14 manifestazioni e corri con Chiara per la ricerca manifestazione podistica non competitiva con partenza in via Filippo tajani alle 15 l’incontro di calcio Lazio Genoa prima e dopo la gara a Flaminio e della Vittoria nell’area del Foro Italico sono possibili disagi aldisagi che si potranno estendere anche la tangenziale oggi nel programma lo sciopero nazionale del personale easyJet dalle 13 alle 17 previsti ritardi e cancellazioni per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.